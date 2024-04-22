Цибисов Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Цибисов Василий Семенович
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Цибисова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Цибисова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Цибисов Алексей Семенович
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Цибисова Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно