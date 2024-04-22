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Цибисов Семён Фёдорович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Цибисов Фёдор Петрович

Мать: Цибисова Дарья Гавриловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Цибисов Василий Семенович

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Цибисова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Цибисова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Цибисов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Цибисова Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Цибисова Гликерия Терентьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цибисова Гликерия Терентьевна

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