Цибисова (Кудрявцева) Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цибисова (Кудрявцева) Дарья Гавриловна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Цибисова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Арефьева Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Цибисова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Цибисова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Цибисова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мешкова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Цибисов Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Цибисов Прохор Фёдорович

Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цибисов Фёдор Петрович

Смерть
1890
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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