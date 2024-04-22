Цибисова (Кудрявцева) Дарья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Цибисова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Арефьева Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Цибисова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Цибисова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Цибисова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мешкова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Цибисов Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1890