Цибисов Прохор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Цибисов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Цибисова Мария Прохоровна
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Капцова Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Цибисов Александр Прохорович
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Цибисов Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Цибисов Григорий Прохорович
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Цибисова Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Цибисова Татьяна Прохоровна
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Цибисова Антонина Прохоровна
Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цибисова Анна Алексеевна