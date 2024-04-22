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Цибисов Прохор Фёдорович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Цибисов Фёдор Петрович

Мать: Цибисова Дарья Гавриловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Цибисов Иван Прхорович

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Цибисова Мария Прохоровна

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Капцова Евдокия Прохоровна

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Цибисов Александр Прохорович

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Цибисов Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Цибисов Григорий Прохорович

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Цибисова Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Цибисова Татьяна Прохоровна

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Цибисова Антонина Прохоровна

Мать ребёнка: Цибисова Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цибисова Анна Алексеевна

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