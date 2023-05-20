Капцова (Цибисова) Евдокия Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капцова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Капцов Григорий Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тафимцева (Капцова) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Капцов Григорий Якимович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Капцов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Капцов Григорий Якимович
Смерть
1984