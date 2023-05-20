Капцова (Цибисова) Евдокия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Цибисова) Евдокия Прохоровна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1899

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Цибисов Прохор Фёдорович

Мать: Цибисова (Сулина) Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капцова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Капцов Григорий Якимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Григорий Якимович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тафимцева (Капцова) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Капцов Григорий Якимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Капцов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Капцов Григорий Якимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1984
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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