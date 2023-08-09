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Капцов Григорий Якимович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Капцов Яким Тимофеевич

Мать: Капцова Евдокия Андреевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тафимцева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Капцова Евдокия Прохоровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Капцов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Капцова Евдокия Прохоровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капцова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Капцова Евдокия Прохоровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капцова Евдокия Прохоровна

Смерть
1962
Чехов, Чехов, Московская область