Капцов Григорий Якимович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Капцов Яким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тафимцева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Капцова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Капцов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Капцова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капцова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Капцова Евдокия Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Чехов, Чехов, Московская область