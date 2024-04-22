Цибисова Гликерия Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1892
Сын: Цибисов Василий Семенович
Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Цибисова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Цибисова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Цибисов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Цибисова Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно