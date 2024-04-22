Цибисова Гликерия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цибисова Гликерия Терентьевна

Место рождения

Фенино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Фенино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Цибисов Василий Семенович

Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Цибисова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Цибисова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Цибисов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Цибисова Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Цибисов Семён Фёдорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цибисов Семён Фёдорович

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