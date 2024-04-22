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Цибисова Варвара Семеновна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1899

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Цибисов Семён Фёдорович

Мать: Цибисова Гликерия Терентьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1901
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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