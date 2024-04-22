Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Цибисова Варвара Семеновна
Цибисова Варвара Семеновна
Написать автору
Древо
Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1899
Дата смерти
1901
Пол
Женский
Отец
Цибисов Семён Фёдорович
1865 г.р.
Мать
Цибисова Гликерия Терентьевна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Цибисов Семён Фёдорович
Мать:
Цибисова Гликерия Терентьевна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1901
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия