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Цибисов Алексей Семенович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1897

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Цибисов Семён Фёдорович

Мать: Цибисова Гликерия Терентьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1897
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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