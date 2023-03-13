Волковъ Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолковъ Игнатий

Волковъ Игнатий

avatar

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Волковъ Иванъ

Мать: Волкова Онисья Степанова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Волковъ Титъ

Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Волковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Волковъ Иванъ

Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Дарья Петрова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close