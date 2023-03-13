Волковъ Игнатий
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Волковъ Иванъ
Мать: Волкова Онисья Степанова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Волковъ Титъ
Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Волковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Волковъ Иванъ
Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Волкова Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Дарья Петрова