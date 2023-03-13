Волкова Онисья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Волковъ Василий
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Волковъ Игнатий
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Сын: Волковъ Григорий
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Волковъ Григорий
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Хлескина Домна
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Иванъ
Смерть
1787