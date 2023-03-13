Волкова Онисья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Онисья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Волковъ Василий

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Волковъ Игнатий

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Волковъ Григорий

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Волковъ Григорий

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Хлескина Домна

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Иванъ

Смерть
1787
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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