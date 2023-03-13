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Волковъ Иванъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Волковъ Сергей Абрамовъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Онисья Степанова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Волковъ Василий

Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Волковъ Игнатий

Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Волковъ Григорий

Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Волковъ Григорий

Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Хлескина (Волкова) Домна

Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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