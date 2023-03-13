Волковъ Иванъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Волковъ Сергей Абрамовъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Онисья Степанова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Волковъ Василий
Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Волковъ Игнатий
Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Волковъ Григорий
Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Волковъ Григорий
Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Хлескина (Волкова) Домна
Мать ребёнка: Волкова Онисья Степанова