Волковъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Волковъ Иванъ
Мать: Волкова Онисья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова (Чернова) Офимья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Волкова) Татьяна
Мать ребёнка: Волкова (Чернова) Офимья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Волкова) Устинья
Мать ребёнка: Волкова (Чернова) Офимья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Волкова) Марфа
Мать ребёнка: Волкова (Чернова) Офимья