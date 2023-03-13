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Волковъ Григорий

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Волковъ Иванъ

Мать: Волкова Онисья Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Чернова) Офимья

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Волкова) Татьяна

Мать ребёнка: Волкова (Чернова) Офимья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Волкова) Устинья

Мать ребёнка: Волкова (Чернова) Офимья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Волкова) Марфа

Мать ребёнка: Волкова (Чернова) Офимья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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