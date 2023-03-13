Волкова (Чернова) Офимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Черновъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Григорий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Волкова) Татьяна
Отец ребёнка: Волковъ Григорий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Волкова) Устинья
Отец ребёнка: Волковъ Григорий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Волкова) Марфа
Отец ребёнка: Волковъ Григорий