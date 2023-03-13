Волкова (Чернова) Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Чернова) Офимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Черновъ Михаилъ

Мать: Чернова Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Григорий

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Волкова) Татьяна

Отец ребёнка: Волковъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Волкова) Устинья

Отец ребёнка: Волковъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Волкова) Марфа

Отец ребёнка: Волковъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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