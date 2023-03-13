Чернова Прасковья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Прасковья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черновъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Волкова (Чернова) Офимья

Отец ребёнка: Черновъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Чернова) Прасковья

Отец ребёнка: Черновъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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