Чернова Прасковья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Волкова (Чернова) Офимья
Отец ребёнка: Черновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Чернова) Прасковья
Отец ребёнка: Черновъ Михаилъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан