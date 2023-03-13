Волкова Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Волкова) Авдотья
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Волковъ Титъ
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Волковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Волкова) Стефанида
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Волкова) Марья
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий