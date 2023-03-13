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Волкова Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Игнатий

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Волкова) Авдотья

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Волковъ Титъ

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Волковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Волкова) Стефанида

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Волкова) Марья

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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