Чередников Анатолий Семенович
Место рожденияБрянская область Стародубский р-н с. Понуровка
Дата рождения07.01.1931
Дата смерти10.12.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931
Брянская область Стародубский р-н с. Понуровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулаева Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Чередникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередников Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Чередникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередников Вадим Анатольевич
Мать ребёнка: Чередникова Александра Ивановна
Смерть
10.12.1978
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
по месту гибели