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Чередников Анатолий Семенович

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Место рождения

Брянская область Стародубский р-н с. Понуровка

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

10.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: Чередник Семен Иванович

Мать: Чередник Евдокия Григорьевна

Брянская область Стародубский р-н с. Понуровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулаева Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Чередникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередников Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Чередникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередников Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Чередникова Александра Ивановна

Смерть
10.12.1978
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
по месту гибели
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