Чередник Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Чередник Иван Ивановичь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чередник Михаил Семенович
Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Чередников Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна
Брянская область Стародубский р-н с. Понуровка
Рождение ребёнка
14.10.1933
Дочь: Бескровная Зинаида Семеновна
Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герцан Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садрицкая Тамара Семеновна
Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна
Смерть
1973
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
по месту гибели