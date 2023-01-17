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Чередник Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Чередник Иван Ивановичь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чередник Михаил Семенович

Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Чередников Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна

Брянская область Стародубский р-н с. Понуровка
Рождение ребёнка
14.10.1933

Дочь: Бескровная Зинаида Семеновна

Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередник Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герцан Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садрицкая Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Чередник Евдокия Григорьевна

Смерть
1973
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
по месту гибели
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