Чередников Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередников Андрей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чередников Анатолий Семенович

Мать: Чередникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1979

Сын: Чередников Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Чередникова Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
14.04.1984

Сын: Чередников Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Чередникова Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередникова Екатерина Викторовна

Смерть
Неизвестно
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