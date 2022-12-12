Чередников Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1979
Сын: Чередников Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Чередникова Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
14.04.1984
Сын: Чередников Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Чередникова Екатерина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно