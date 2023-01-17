Чередник Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чередник Михаил Семенович
Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Чередников Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович
Брянская область Стародубский р-н с. Понуровка
Рождение ребёнка
14.10.1933
Дочь: Бескровная Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герцан Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садрицкая Тамара Семеновна
Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
по месту гибели