Чередник Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередник Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чередник Михаил Семенович

Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Чередников Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович

Брянская область Стародубский р-н с. Понуровка
Рождение ребёнка
14.10.1933

Дочь: Бескровная Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герцан Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садрицкая Тамара Семеновна

Отец ребёнка: Чередник Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередник Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
по месту гибели
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