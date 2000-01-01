Садрицкая (Чередник) Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадрицкая (Чередник) Тамара Семеновна

Садрицкая (Чередник) Тамара Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чередник Семен Иванович

Мать: Чередник Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Садрицкий Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Садрицкий Михаил Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1956

Сын: Садрицкий Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Садрицкий Михаил Александрович

Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Садрицкий Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Садрицкий Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садрицкий Михаил Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close