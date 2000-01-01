Садрицкая (Чередник) Тамара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Садрицкий Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Садрицкий Михаил Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1956
Сын: Садрицкий Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Садрицкий Михаил Александрович
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Садрицкий Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Садрицкий Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно