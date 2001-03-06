Чередникова (Завьялова) Александра Ивановна
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти06.03.2001
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
Отец: Завьялов Иван
Мать: Завьялова Лидия Ивановна
Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередников Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Чередников Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередников Вадим Анатольевич
Отец ребёнка: Чередников Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулаева Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Чередников Анатолий Семенович
Смерть
06.03.2001
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
по месту гибели