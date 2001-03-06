Чередникова (Завьялова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередникова (Завьялова) Александра Ивановна

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Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

06.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: Завьялов Иван

Мать: Завьялова Лидия Ивановна

Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередников Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Чередников Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередников Вадим Анатольевич

Отец ребёнка: Чередников Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулаева Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Чередников Анатолий Семенович

Смерть
06.03.2001
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
по месту гибели
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