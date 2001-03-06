Завьялов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Чередникова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Завьялова Лидия Ивановна

Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Завьялова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мыглан Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Завьялова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Завьялова Лидия Ивановна

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