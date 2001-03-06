Завьялов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Чередникова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Завьялова Лидия Ивановна
Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Завьялова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мыглан Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: Завьялова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Завьялова Лидия Ивановна