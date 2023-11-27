Ксения Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Осипович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Осипович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Леон Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Осипович

Смерть
Неизвестно
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