Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Игнатий Осипович
Мать: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Салмонида Афанасьевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Салмонида Афанасьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Роман Михайлович
Мать ребёнка: Салмонида Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмонида Афанасьевна
Смерть
Неизвестно