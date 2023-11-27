Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Игнатий Осипович

Мать: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Салмонида Афанасьевна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Салмонида Афанасьевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Роман Михайлович

Мать ребёнка: Салмонида Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмонида Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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