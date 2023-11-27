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Василий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Игнатий Осипович

Мать: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Салмонида Васильевна

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Осип Васильевич

Мать ребёнка: Устиния Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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