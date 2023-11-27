Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Игнатий Осипович
Мать: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Салмонида Васильевна
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Осип Васильевич
Мать ребёнка: Устиния Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно