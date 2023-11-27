Игнатий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1720
Сын: Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Леон Игнатьевич
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ? Игнатьевич
Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна
Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно