Игнатий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Осипович

Игнатий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Леон Игнатьевич

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Игнатьевич

Мать ребёнка: Ксения Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close