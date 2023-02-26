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Яков Семёнов

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Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

11.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дария Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1841

Отец: Семён Фёдоров

Мать: Евдокия Тарасова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1861

Жена: Евдокия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Прохор Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
19.07.1873

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
12.11.1876

Дочь: Федора Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Герасим Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1882

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
11.11.1893
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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