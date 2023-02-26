Яков Семёнов
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти11.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дария Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1841
Отец: Семён Фёдоров
Мать: Евдокия Тарасова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1861
Жена: Евдокия Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прохор Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
19.07.1873
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
12.11.1876
Дочь: Федора Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Герасим Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
14.10.1882
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
03.02.1886
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Смерть
11.11.1893