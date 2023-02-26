Семён Фёдоров
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти29.10.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1832
Жена: Евдокия Тарасова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.03.1837
Сын: Стефан Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1839
Сын: Георгий Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Яков Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1844
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Тарасова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.10.1846
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.