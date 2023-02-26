Семён Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Фёдоров

Семён Фёдоров

avatar

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

29.10.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1832

Жена: Евдокия Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.03.1837

Сын: Стефан Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1839

Сын: Георгий Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Яков Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1844

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Тарасова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.10.1846
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close