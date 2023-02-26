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Евдокия Тарасова

Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

21.05.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Тарасий Фёдоров

Мать: Евгения Фёдорова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1832

Муж: Семён Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.03.1837

Сын: Стефан Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1839

Сын: Георгий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Яков Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1844

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.05.1847
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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