Евдокия Тарасова
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти21.05.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Тарасий Фёдоров
Мать: Евгения Фёдорова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1832
Муж: Семён Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.03.1837
Сын: Стефан Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1839
Сын: Георгий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Яков Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1844
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.05.1847
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.