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Тарасий Фёдоров

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Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

15.09.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1799

Дочь: Мария Тарасова

Мать ребёнка: Евгения Фёдорова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Мавра Тарасова

Мать ребёнка: Евгения Фёдорова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Тарасова

Мать ребёнка: Евгения Фёдорова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Фёдорова

Смерть
15.09.1831
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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