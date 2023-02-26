Тарасий Фёдоров
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти15.09.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1799
Дочь: Мария Тарасова
Мать ребёнка: Евгения Фёдорова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Мавра Тарасова
Мать ребёнка: Евгения Фёдорова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Тарасова
Мать ребёнка: Евгения Фёдорова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Фёдорова
Смерть
15.09.1831
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки