Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сергеева

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.08.1844

Дата смерти

03.08.1894

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

До 1815 г.р.

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Семёнов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
01.08.1844

Отец: Сергей Иванов

Мать: Наталия Семёнова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1861

Муж: Яков Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Прохор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Семёнов

Рождение ребёнка
19.07.1873

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Семёнов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Семёнов

Рождение ребёнка
12.11.1876

Дочь: Федора Яковлева

Отец ребёнка: Яков Семёнов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Герасим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Семёнов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Семёнов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1882

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Семёнов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Семёнов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
03.08.1894
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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