Евдокия Сергеева
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.08.1844
Дата смерти03.08.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Семёнов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
01.08.1844
Отец: Сергей Иванов
Мать: Наталия Семёнова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1861
Муж: Яков Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прохор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Семёнов
Рождение ребёнка
19.07.1873
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Семёнов
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Семёнов
Рождение ребёнка
12.11.1876
Дочь: Федора Яковлева
Отец ребёнка: Яков Семёнов
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Герасим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Семёнов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Семёнов
Рождение ребёнка
14.10.1882
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Семёнов
Рождение ребёнка
03.02.1886
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Семёнов
Смерть
03.08.1894