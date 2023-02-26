Наталия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Семёнова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1832

Муж: Сергей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1839

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1842

Сын: Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1848

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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