Наталия Семёнова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1832
Муж: Сергей Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1839
Сын: Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1842
Сын: Иоанн Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1848
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно