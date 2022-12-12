Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Петр Степанович
Мать: Параскева Саввична
Рождение ребёнка
1835
Сын: Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Глафира Алексеевна
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1844 ст.
Дочь: Хайдукова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пармен Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно