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Алексей Петрович

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Место рождения

Починок, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Петр Степанович

Мать: Параскева Саввична

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Глафира Алексеевна

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1844 ст.

Дочь: Хайдукова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пармен Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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