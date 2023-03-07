Хайдукова Марина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1844 ст.
Дата смерти05.10.1919 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1844 ст.
Отец: Алексей Петрович
Мать: Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
07.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Хайдуков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
22.07.1873 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хайдуков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
17.09.1876 ст.
Сын: Хайдуков Константин Иванович
Отец ребёнка: Хайдуков Иван Иосифович
Смерть
05.10.1919 ст.