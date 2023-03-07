Хайдукова Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайдукова Марина Алексеевна

Хайдукова Марина Алексеевна

avatar

Место рождения

Починок, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

22.02.1844 ст.

Дата смерти

05.10.1919 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1844 ст.

Отец: Алексей Петрович

Мать: Ефросинья Васильевна

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
07.04.1863 ст.

Муж: Хайдуков Иван Иосифович

Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.

Сын: Хайдуков Федор Иванович

Отец ребёнка: Хайдуков Иван Иосифович

Рождение ребёнка
22.07.1873 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хайдуков Иван Иосифович

Рождение ребёнка
17.09.1876 ст.

Сын: Хайдуков Константин Иванович

Отец ребёнка: Хайдуков Иван Иосифович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
05.10.1919 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close