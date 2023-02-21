Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Глафира Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1844 ст.

Дочь: Хайдукова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пармен Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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