Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Глафира Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1844 ст.
Дочь: Хайдукова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пармен Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно