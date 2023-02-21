Параскева Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Степанович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Петр Степанович
Починок, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Степанович
Смерть
Неизвестно