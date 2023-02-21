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Параскева Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Степанович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Петр Степанович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Степанович

Смерть
Неизвестно