Луконин Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Булгакова Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
29.05.1951
Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуева Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнышёва Полина Ильинична
Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно