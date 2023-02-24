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Луконин Илья Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Луконин Андрей Фёдорович

Мать: Луконина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Булгакова Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
29.05.1951

Сын: Луконин Николай Ильич

Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуева Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнышёва Полина Ильинична

Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Луконина Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луконина Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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