Луконина (Токарева) Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Булгакова Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1951
Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуева Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнышёва Полина Ильинична
Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно