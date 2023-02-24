Луконина (Токарева) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луконина (Токарева) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Булгакова Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1951

Сын: Луконин Николай Ильич

Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуева Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнышёва Полина Ильинична

Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Луконин Илья Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луконин Илья Андреевич

Смерть
Неизвестно
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