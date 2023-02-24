Луконин Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
29.07.1926
Дочь: Власова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна
Труевая Маза, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луконин Константин Андреевич
Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.?