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Луконин Андрей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Луконин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
29.07.1926

Дочь: Власова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна

Труевая Маза, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Константин Андреевич

Мать ребёнка: Луконина Акулина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луконина Акулина Максимовна

Смерть
09.09.?
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