Луконина (Заварихина) Акулина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луконина (Заварихина) Акулина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Луконин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
29.07.1926

Дочь: Власова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович

Труевая Маза, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луконин Андрей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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