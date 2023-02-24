Луконина (Заварихина) Акулина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
29.07.1926
Дочь: Власова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович
Труевая Маза, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луконин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Луконин Андрей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно