Самихов Мунир Мингажевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1914
Дата смерти28.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1914
Рождение ребёнка
25.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самихова Ануза Ханнановна
Рождение ребёнка
28.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самихова Ануза Ханнановна
Работа или профессия
Неизвестно
Ученый
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1988