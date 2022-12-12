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Самихов Мунир Мингажевич

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.03.1914

Дата смерти

28.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1914

Отец: Мингаж Абдулсамихов

Мать: Самихова Хусниамал Гильманетдинова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самихова Ануза Ханнановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самихова Ануза Ханнановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Ученый
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
28.06.1988
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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