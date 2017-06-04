Самихова (Гирфанова) Ануза Ханнановна
Место рождения
Дата рождения18.07.1922
Дата смерти04.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самихов Мунир Мингажевич
Рождение ребёнка
28.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самихов Мунир Мингажевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.2017