Самихова (Гирфанова) Ануза Ханнановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самихова (Гирфанова) Ануза Ханнановна

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Место рождения

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1922

Дата смерти

04.06.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самихов Мунир Мингажевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самихов Мунир Мингажевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
04.06.2017
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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