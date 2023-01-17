Самихова Хусниамал Гильманетдинова
Место рождения
Дата рождения14.08.1871
Дата смерти27.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1871
Отец: Гильманетдин Шарафетдинов
Мать: Сахибжамал
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гафарова Бадрикамал Мингажевна
Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов
Рождение ребёнка
26.11.1904
Дочь: Мирхайдарова Кубра Мингажевна
Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бурханова Асма Мингажевна
Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Хайбуллина Бибинур Мингажевна
Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов
Рождение ребёнка
04.03.1914
Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мингаж Абдулсамихов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.09.1949