Самихова Хусниамал Гильманетдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самихова Хусниамал Гильманетдинова

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.08.1871

Дата смерти

27.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1871

Отец: Гильманетдин Шарафетдинов

Мать: Сахибжамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гафарова Бадрикамал Мингажевна

Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Сын: Самихов Асрар Мингажевич

Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1904

Дочь: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бурханова Асма Мингажевна

Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Хайбуллина Бибинур Мингажевна

Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Самихов Мунир Мингажевич

Отец ребёнка: Мингаж Абдулсамихов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мингаж Абдулсамихов

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.09.1949
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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