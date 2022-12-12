Сахибжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибжамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: Самихова Хусниамал Гильманетдинова

Отец ребёнка: Гильманетдин Шарафетдинов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Минзияда Гильмановна

Отец ребёнка: Гильманетдин Шарафетдинов

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