Сахибжамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: Самихова Хусниамал Гильманетдинова
Отец ребёнка: Гильманетдин Шарафетдинов
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Минзияда Гильмановна
Отец ребёнка: Гильманетдин Шарафетдинов