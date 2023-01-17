Минзияда Гильмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минзияда Гильмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Гильманетдин Шарафетдинов

Мать: Сахибжамал

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Мурсайлафа Шакировна

Отец ребёнка: Шакир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Шакировна

Отец ребёнка: Шакир

Смерть
1968
Еланлино, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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