Минзияда Гильмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Гильманетдин Шарафетдинов
Мать: Сахибжамал
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Мурсайлафа Шакировна
Отец ребёнка: Шакир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Шакировна
Отец ребёнка: Шакир
Смерть
1968
Еланлино, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан