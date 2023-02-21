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Мурсайлафа Шакировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Шакир

Мать: Минзияда Гильмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухтарова Венера Мухаметнуровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухтаров Рафит Мухаметнурович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1986
Еланлино, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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