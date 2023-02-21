Мурсайлафа Шакировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Шакир
Мать: Минзияда Гильмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухтарова Венера Мухаметнуровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухтаров Рафит Мухаметнурович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1986
Еланлино, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан