Мухтаров Рафит Мухаметнурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухтаров Рафит Мухаметнурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Около 1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мурсайлафа Шакировна

Рождение ребёнка
12.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Еланлино, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Еланлино, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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