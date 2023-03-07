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Лугинин Алексей Васильевич

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Место рождения

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.02.1878

Дата смерти

17.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1878

Отец: Лугинин Василий

Мать: Лугинина Агафия Васильевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Покровской церкви с. Юма Котельничского уезда Вятской губернии за 1878 год под порядковым номером 34 имеется актовая запись о том, что... Показать все
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Метрическая запись о браке. МК 1903 с.Юма 237-227-1921, л.119об-120
Рождение ребёнка
08.01.1904

Сын: Лугинин Мертворожденный

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Лугинин Владимир

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный Лука Трифонович Лугинин
Рождение ребёнка
30.10.1908

Сын: Лугинин Михаил

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: Ефимова Анна (Нюра)

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная Василия Лугинина жена Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1914

Сын: Лугинин Георгий (Егор)

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемник Медведевской волости починка Власовского (Баруткины) Емельян Феодоров Фукалов (МК 1914 с.Каменка 237-226-1491)
Рождение ребёнка
15.06.1917

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная: той же деревни крестьянская жена Евдокия Никифорова Фиткина-?
Рождение ребёнка
28.12.1921

Сын: Лугинин Иван

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Буторова Надежда

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1927

Дочь: Коврижных Зоя

Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
1949
Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
17.03.1952
Кизел, город Кизел, Пермский край
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