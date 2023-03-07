Лугинин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1878
Дата смерти17.03.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.02.1878
Отец: Лугинин Василий
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Покровской церкви с. Юма Котельничского уезда Вятской губернии за 1878 год под порядковым номером 34 имеется актовая запись о том, что... Показать все
Бракосочетание
24.01.1903
Жена: Лугинина Ирина Ивановна
Метрическая запись о браке. МК 1903 с.Юма 237-227-1921, л.119об-120
Рождение ребёнка
08.01.1904
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1905
Сын: Лугинин Владимир
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
крестный Лука Трифонович Лугинин
Рождение ребёнка
30.10.1908
Сын: Лугинин Михаил
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: Ефимова Анна (Нюра)
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
крестная Василия Лугинина жена Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1914
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
восприемник Медведевской волости починка Власовского (Баруткины) Емельян Феодоров Фукалов (МК 1914 с.Каменка 237-226-1491)
Рождение ребёнка
15.06.1917
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
Крестная: той же деревни крестьянская жена Евдокия Никифорова Фиткина-?
Рождение ребёнка
28.12.1921
Сын: Лугинин Иван
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Буторова Надежда
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1927
Дочь: Коврижных Зоя
Мать ребёнка: Лугинина Ирина Ивановна
Место жительства
1949
Смерть
17.03.1952