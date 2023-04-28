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Лугинин Василий

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Место рождения

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.12.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1851

Отец: Лугинин Дмитрий Герасимович

Мать: Лугинина Евдокия Филипповна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Лугинина Агафия Васильевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1878

Сын: Лугинин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лугинина Агафия Васильевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Покровской церкви с. Юма Котельничского уезда Вятской губернии за 1878 год под порядковым номером 34 имеется актовая запись о том, что... Показать все
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лугинин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лугинина Агафия Васильевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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