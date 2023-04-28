Лугинин Василий
Место рождения
Дата рождения27.12.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1851
Бракосочетание
23.01.1877
Рождение ребёнка
12.02.1878
Сын: Лугинин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Лугинина Агафия Васильевна
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Покровской церкви с. Юма Котельничского уезда Вятской губернии за 1878 год под порядковым номером 34 имеется актовая запись о том, что... Показать все
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лугинин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лугинина Агафия Васильевна
Смерть
Неизвестно