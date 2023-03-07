Лугинин Георгий (Егор)
Место рождения
Дата рождения01.05.1914
Дата смерти25.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914
восприемник Медведевской волости починка Власовского (Баруткины) Емельян Феодоров Фукалов (МК 1914 с.Каменка 237-226-1491)
Рождение ребёнка
03.06.1951
Сын: Лугинин Константин
Мать ребёнка: Лугинина Галина (Ганна)
Рождение ребёнка
04.04.1953
Дочь: Рыбант Татьяна
Мать ребёнка: Лугинина Галина (Ганна)
Рождение ребёнка
10.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лугинина Галина (Ганна)
Рождение ребёнка
07.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лугинина Галина (Ганна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лугинина Галина (Ганна)
Образование
Неизвестно
военное училище
Смерть
25.10.1987
Норильск, город Норильск, Красноярский край