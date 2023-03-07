Лугинин Георгий (Егор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛугинин Георгий (Егор)

Лугинин Георгий (Егор)

avatar

Место рождения

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.05.1914

Дата смерти

25.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1951 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914

Отец: Лугинин Алексей Васильевич

Мать: Лугинина Ирина Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемник Медведевской волости починка Власовского (Баруткины) Емельян Феодоров Фукалов (МК 1914 с.Каменка 237-226-1491)
Рождение ребёнка
03.06.1951

Сын: Лугинин Константин

Мать ребёнка: Лугинина Галина (Ганна)

Рождение ребёнка
04.04.1953

Дочь: Рыбант Татьяна

Мать ребёнка: Лугинина Галина (Ганна)

Рождение ребёнка
10.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лугинина Галина (Ганна)

Рождение ребёнка
07.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лугинина Галина (Ганна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лугинина Галина (Ганна)

Образование
Неизвестно
военное училище
Смерть
25.10.1987
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close